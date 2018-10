Hamburg (SID) - Die Hamburg Freezers aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) basteln weiter an ihrem Kader für die kommende Saison. Verteidiger Sean Sullivan (31) wechselt von den Iserlohn Roosters an die Elbe und erhält einen Dreijahresvertrag. Das gaben die Norddeutschen am Mittwoch bekannt.

"Er hat viel Speed und kann sich trotz seiner Rolle als Verteidiger schnell ins Angriffsspiel einschalten", sagte Freezers-Sportdirektor Stéphane Richer, der zu Beginn der Woche bereits den Transfer von Michael Davies (Düsseldorfer EG) perfekt gemacht hatte.