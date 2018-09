Mannheim (SID) - Meistertrainer Geoff Ward verlässt die Adler Mannheim aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Der 53 Jahre alte Kanadier macht von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch und heuert zur kommenden Saison als Co-Trainer beim NHL-Klub New Jersey Devils an. Ward war bei der WM in Prag auch Assistent des Bundestrainers Pat Cortina.

"Wir sind ziemlich überrascht worden von Geoffs Entscheidung, da wir nicht mehr damit gerechnet haben. Nichtsdestotrotz werden wir seinen Entschluss professionell akzeptieren. Geoff hat in der abgelaufenen Saison hervorragende Arbeit geleistet und dafür möchten wir uns bei ihm bedanken", sagte Adler-Geschäftsführer Daniel Hopp.

Manager Teal Fowler hat bereits mit der Suche nach einem geeigneten Nachfolger begonnen, eine schnelle Entscheidung wird es aber wohl nicht geben. "Wir haben uns keine Deadline gesetzt. Schließlich gibt es keinen Klon von Jeff. Wir wollten ihn nicht abgeben, aber wenn die NHL ruft, sagt man fast immer ja", sagte Fowler dem Mannheimer Morgen: "Wir sind der festen Überzeugung, dass wir auch mit einem anderen Trainer erfolgreiches Eishockey spielen werden."

Ward, der in der abgelaufenen Spielzeit zum "Trainer des Jahres" in der DEL gewählt wurde, war erst im Sommer 2014 von den Boston Bruins nach Mannheim gewechselt und hatte die Adler gleich in seiner ersten Saison zum Titelgewinn geführt.