New York (dpa) - Die Comedians Amy Poehler (43) und Will Ferrell (47) wollen wieder gemeinsam an einem Film arbeiten. Poehler sei derzeit in Verhandlungen über eine Rolle in Ferrells neuer Komödie "The House", berichtet das Branchenmagazin "Variety".

Ferrell spielt darin einen Mann, der gemeinsam mit Nachbarn ein illegales Casino im Keller einrichtet. Poehler soll seine Ehefrau darstellen.