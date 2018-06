Helsinki (AFP) Finnlands Gesundheitsministerium will die Bürger von ihrem Hosenboden holen: In einer am Mittwoch vorgestellten Broschüre mit dem Titel "Sitze weniger, fühl' Dich besser" ruft das Ministerium die Finnen dazu auf, Alltagstätigkeiten wie Essen, Lesen, Fernsehen oder Kaffeetrinken häufiger auch mal stehend zu erledigen. "Viele Dinge können im Stehen oder beim Laufen anstatt sitzend erledigt werden", heißt es in der Publikation, mit der die Behörde den buchstäblich immer sesshafter werdenden Finnen Beine machen will.

