Ottawa (SID) - Die deutschen Fußballerinnen treffen im WM-Achtelfinale in Kanada auf die Niederlande oder Schweden. Das steht fest, nachdem das Oranje-Team (Gruppe A) sowie die Schweiz (Gruppe C) bereits als zwei der vier besten Gruppendritten in die erste K.o.-Runde eingezogen sind.

Welche der beiden Mannschaften letztendlich am Samstag (22.00/ARD und Eurosport) Gegner in der Hauptstadt Ottawa sein wird, entscheidet sich nach Abschluss der letzten beiden noch offenen Gruppen E und F am Mittwochabend (Ortszeit).