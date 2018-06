Vancouver (dpa) - Die deutschen Fußball-Frauen treffen im Achtelfinale der Weltmeisterschaft in Kanada auf die Niederlande oder Schweden. Nach dem letzten Spieltag der Gruppen C und D scheiden alle anderen Möglichkeiten aus. Die WM-Vorrunde endet am Donnerstag. Erst nach Abpfiff dieser Partien stehen die vier besten Gruppen-Dritten und damit auch der deutsche Achtelfinal-Gegner fest. Die DFB-Auswahl hatte sich mit einem 4:0-Sieg gegen Thailand als Gruppensieger der Gruppe B für die Runde der letzten 16 Teams qualifiziert.

