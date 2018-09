Prag (dpa) - Bei der Jagd nach dem Olympia-Ticket hat Deutschlands Fußball-Nachwuchs nur mit Mühe einen Fehlstart vermieden. Zum Auftakt der U21-Europameisterschaft kam das DFB-Team nur zu einem mageren 1:1 gegen Serbien und steht im zweiten Vorrundenspiel der Gruppe A am Samstag bereits unter Druck: Gegner ist dann Tabellenführer Dänemark, der Gastgeber Tschechien mit 2:1 besiegte. Emre Can bewahrte das DFB-Team, das das Spiel nach einem Feldverweis für Christian Günther zu Zehnt beendete, mit seinem Tor vor einer drohenden Auftaktpleite. Filip Đuričić hatte Serbien in Führung gebracht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.