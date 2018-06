Düsseldorf (SID) - Stürmer Giannis Gianniotas verlässt den Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf endgültig. Der 22-Jährige, der in der vergangenen Saison an Asteras Tripolis ausgeliehen war, wechselt in seine griechische Heimat zu Meister Olympiakos Piräus. Das teilte die Fortuna am Mittwoch mit, über die Modalitäten des Transfers wurde Stillschweigen vereinbart. Die Ablösesumme soll sich auf etwa 500.000 Euro belaufen.