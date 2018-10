Zuzenhausen (SID) - Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim investiert weiter in die Zukunft. Am Mittwoch gaben die Kraichgauer die Verpflichtung des tschechischen Nationalverteidigers Pavel Kaderabek bekannt. Der 23-Jährige, zuletzt in seiner Heimat bei Sparta Prag aktiv, unterzeichnete einen Vertrag bis zum 30. Juni 2019 und erfüllt laut 1899-Sportdirektor Alexander Rosen "genau die von der sportlichen Leitung definierten Ansprüche, um unser Spiel auf das gewünschte Niveau weiter zu entwickeln".