Berlin (SID) - Flügelspieler Mitchell Weiser (21) steht unmittelbar vor einem Wechsel vom deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München zum Bundesliga-Konkurrenten Hertha BSC. Das berichtet das Fachmagazin kicker. Weiser soll bei den Berlinern demnach einen Vertrag bis 2018 unterschreiben. Die Bayern hatten dem früheren Junioren-Nationalspieler zuletzt eine Vertragsverlängerung in Aussicht gestellt, doch offenbar ist ein möglicher Stammplatz in der Hauptstadt für Weiser reizvoller.

In der abgelaufenen Saison absolvierte Weiser 13 Bundesligaspiele für München und zeigte dabei am Saisonende eine klare Leistungssteigerung. Der 21-Jährige wurde in den letzten sieben Begegnungen von Trainer Pep Guardiola durchgehend eingesetzt. Insgesamt kam er auf ein Tor und vier Vorlagen.