Stuttgart (SID) - Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge vor einer Verpflichtung des polnischen Nationaltorhüters Przemyslaw Tyton. Der 28-Jährige soll bei den Schwaben Sven Ulreich (26) beerben, dessen Wechsel zum Rekordmeister Bayern München am Dienstag bekannt wurde. Laut Stuttgarter Nachrichten steht bei Tyton noch die obligatorische medizinische Untersuchung aus, zudem seien letzte Details zu verhandeln. Tyton soll rund eine Million Euro Ablöse kosten und beim VfB einen Dreijahresvertrag erhalten.

Der Torwart war zuletzt von der PSV Eindhoven an den spanischen Erstligisten FC Elche ausgeliehen, wo er in der vergangenen Saison 35 Pflichtspiele (52 Gegentore) bestritt. Tyton erlangte bei der Heim-EM 2012 einige Berühmtheit, als er im Eröffnungsspiel nach seiner Einwechslung einen Elfmeter hielt und Polen somit ein 1:1 gegen Griechenland rettete. In der polnischen Auswahl ist er derzeit die Nummer vier hinter Wojciech Szczesny (FC Arsenal), Lukasz Fabianski (FC Swansea) und Artur Boruc (AFC Bournemouth).