Tiflis (AFP) Ein während des Unwetters in der georgischen Hauptstadt Tiflis entkommener Löwe hat im Stadtzentrum einen Mann getötet. Das Tier, das während der schweren Überschwemmungen am Sonntag aus seinem Gehege entlaufen war, habe in der Nähe des Heldenplatzes einen Mann getötet, sagte eine Sprecherin des Innenministeriums, Nino Giorgobani am Mittwoch. Spezialkräfte seien im Einsatz, um das Tier einzufangen.

