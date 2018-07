Tokio (AFP) Gute Nachrichten für Nachtschwärmer in Japan: Das Parlament in Tokio hat am Mittwoch Gesetze gelockert, nach denen das Tanzen in Japans Nachtklubs nach Mitternacht verboten ist. Bislang waren Klubbetreiber dazu verpflichtet, Tanzenden ab 00.00 Uhr Einhalt zu gebieten. Japans Abgeordnete lockerten das noch aus der Zeit der US-Besatzung stammende Gesetz und erlaubten das Tanzen nun auch zu Anbruch des neuen Tages - solange es im Klub nicht zu dunkel ist.

