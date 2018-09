Doha (AFP) Katar fordert die Freilassung des zum Tod verurteilten ägyptischen Ex-Präsidenten Mohammed Mursi. "Doha schließt sich den Ländern an, die fordern, dass das Urteil aufgehoben und Mursi aus der Haft entlassen wird", hieß es am Mittwoch in einer von der amtlichen Qatar News Agency verbreiteten Erklärung. "Die Todesurteile gegen politische Dissidenten in Ägypten schaden der Sicherheit und Stabilität und verhindern eine Aussöhnung."

