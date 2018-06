Goes (SID) - Der deutsche Radprofi Roger Kluge (Eisenhüttenstadt) hat das Auftaktzeitfahren der Ster ZLM Toer in den Niederlanden gewonnen. Der 29-Jährige vom Team IAM Cycling war auf dem 6,4 km langen Kurs durch Goes in 7:30 Minuten nicht zu schlagen.

Die fünftägige Rundfahrt, die auch durch Belgien führt, ist für die deutschen Top-Sprinter André Greipel (Rostock/Lotto-Soudal) und Marcel Kittel (Arnstadt/Giant-Alpecin) ein wichtiges Vorbereitungsrennen für die 102. Tour de France (4. bis 26. Juli). Greipel wurde am Mittwoch Zehnter, Kittel belegte den 13. Platz.

Am Donnerstag führt die zweite Etappe über 180,4 km von 's-Hertogenbosch nach Rosmalen.