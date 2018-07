Baku (SID) - Zum Auftakt der Tischtennis-Einzelwettbewerbe bei den Europaspielen in Baku sind die deutschen Starter um den topgesetzten Europameister Dimitrij Ovtcharov erwartungsgemäß geschlossen ins Achtelfinale am Donnerstag eingezogen.

Ovtcharov (Hameln/Orenburg) hatte mit dem Tschechen Dmitrij Prokopcov beim 4:0 keine Probleme. Auch die Europaspiele-Siegerinnen im Teamwettbewerb Han Ying (Tarnobrzeg/Polen) und Petrissa Solja (Berlin) lösten ihre Pflichtaufgaben souverän. Han schlug die Russin Polina Michailowa glatt in vier Sätzen, Solja die Serbin Anamaria Erdelji mit 4:2.

Der bei den Männern eigentlich an Position zwei gesetzte Rekordeuropameister Timo Boll (Düsseldorf) hatte seine Teilnahme wegen einer Lebensmittelvergiftung am Mittwoch abgesagt. Mannschaftskollege Patrick Baum (Fulda) durfte nicht einspringen, weil der frühere EM-Zweite nicht vor Beginn der Einzel-Auslosung am Sonntag nachgemeldet worden war.

Die Sieger der Tischtennis-Einzelwettbewerbe in Baku lösen die Direktqualifikation für die Olympischen Sommerspiele 2016 in Rio de Janeiro und müssen sich nicht der Europa-Ausscheidung im kommenden Frühjahr stellen.