Den Haag (AFP) Die Abwässer der von Syrien an internationale Kontrolleure ausgehändigten Chemiewaffen wurden nach Angaben der zuständigen Überwachungsinstanz vollständig vernichtet. Die Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) teilte am Mittwoch mit, die bei der Neutralisierung der Chemikalien auf dem US-Schiff "Cape Ray" angefallenen Abwässer seien entsorgt worden. Syrien hatte insgesamt 1300 Tonnen Chemiewaffen an die OPCW herausgegeben.

