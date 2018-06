New York (AFP) Um sexuellen Missbrauchs durch UN-Friedenssoldaten zu stoppen, könnten manche Länder womöglich von Blaumhelm-Einsätzen ausgeschlossen werden. In dem am Dienstag vorgelegten Prüfbericht einer Kommission der Vereinten Nationen wird empfohlen, diejenigen Länder auszuschließen, die Kinderrechte missachten. UN-Blauhelme und zivile Mitarbeiter sollten nicht vor strafrechtlicher Verfolgung geschützt werden, wenn ihnen sexuelle Ausbeutung und Missbrauch in Krisenregionen vorgeworfen werde, lautete eine weitere Forderung.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.