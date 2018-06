Juba (AFP) Im Bürgerkriegsland Südsudan sind laut einem UN-Bericht rund 250.000 Kinder vom Hungertod bedroht. "Jedes dritte Kind ist ernsthaft unterernährt und 250.000 sind vom Hungertod bedroht", heißt es in einem am Dienstag in der Hauptstadt Juba veröffentlichten Bericht des UN-Koordinators für humanitäre Hilfe im Südsudan, Toby Lanzer.

