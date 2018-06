Genf (AFP) Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat den Ausbruch der Atemwegserkrankung Mers in Südkorea als "Weckruf" bezeichnet und alle Staaten zu mehr Wachsamkeit aufgerufen. "Der Ausbruch sollte wirklich als Weckruf für alle Länder dienen", sagte der stellvertretende WHO-Direktor für Gesundheitssicherheit, Keiji Fukuda, am Mittwoch in Genf. "Alle Staaten sollten immer auf eine unerwartete Möglichkeit von Ausbrüchen wie diesem und anderer ernster Infektionskrankheiten vorbereitet sein."

