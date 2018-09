Washington (AFP) In den USA ist ein Mann, der mit einem Messer bewaffnet ins Weiße Haus eingedrungen ist, zu 17 Monaten Haft und einer dreijährigen Bewährungszeit verurteilt worden. Auf die Haftstrafe würden Omar Gonzalez die neun Monate angerechnet, die er seit seiner Tat im September bereits in Untersuchungshaft gesessen habe, entschied Richterin Rosemary Collyer am Dienstag in Washington. Außerdem könne sich der 43-Jährige in ein Gefängnis im Bundesstaat Kalifornien verlegen lassen, wo sein Vater lebt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.