Chicago (AFP) Sechs Wochen nach dem abgewehrten Angriff auf eine Ausstellung mit Mohammed-Karikaturen in einem Vorort von Dallas ist ein US-Bürger wegen Hilfe bei der Vorbereitung der Tat angeklagt worden. Abdul K. soll den beiden Angreifern die Sturmgewehre besorgt haben und mit ihnen in der Wüste bei Phoenix das Schießen trainiert haben, hieß es in der am Dienstag verlesenen Anklageschrift. Außerdem soll er mit den Angreifern in seiner Wohnung den Anschlag vorbereitet haben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.