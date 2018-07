Washington (AFP) Die USA und Spanien haben die Stationierung einer dauerhaften US-Eingreiftruppe für Afrika auf spanischem Boden vereinbart. Die stellvertretenden Außenminister beider Länder, Tony Blinken aus den USA und der Spanier Ignacio Ibáñez, unterzeichneten am Mittwoch den Vertrag, nach dem künftig 2200 US-Soldaten, 500 zivile Mitarbeiter und 26 Flugzeuge in Südspanien stationiert werden. Die Eingreiftruppe soll vor allem dem Schutz von US-Botschaften und Zivilisten in Afrika dienen, aber auch bei Konflikten und humanitären Missionen auf dem Kontinent eingesetzt werden.

