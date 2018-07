Berlin (AFP) Bund und Länder haben sich bei ihrem Spitzentreffen in Berlin auf einen Aktionsplan für den Umgang mit Flüchtlingen in Deutschland verständigt. Neben einer stärkeren finanziellen Beteiligung des Bundes sollen vor allem "Flüchtlinge mit einer guten Bleibeperspektive" leichteren Zugang zu Sprachkursen erhalten, wie Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Donnerstagabend nach einem Treffen mit den Ministerpräsidenten der Länder in Berlin mitteilte. Dies solle deren Integration in Deutschland erleichtern.

