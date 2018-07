Berlin (AFP) Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hat den Umfang der Spionageaktivitäten des US-Geheimdiensts NSA kritisiert. "Was in jedem Fall nicht geht, ist eine Vorgehensweise von Nachrichtendiensten, bei der Mitte und Maß nicht berücksichtigt werden", sagte de Maizière am Donnerstagabend vor dem NSA-Untersuchungsausschuss des Bundestages in Berlin. Er sehe "berechtigte Zweifel", ob die NSA dieser Maßgabe immer gerecht geworden sei. Die Arbeit der Geheimdienste müsse Grenzen respektieren, das gelte ausdrücklich auch für die Dienste der USA.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.