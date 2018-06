Berlin (AFP) Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hat das Ausmaß der Spionageaktivitäten des US-Geheimdiensts NSA kritisiert. Geheimdienste müssten bei ihrer Arbeit "Maß und Mitte" respektieren, sagte de Maizière am Donnerstagabend vor dem NSA-Untersuchungsausschuss des Bundestages. Er sehe "berechtigte Zweifel", ob sich die NSA an die gebotenen Grenzen gehalten habe. Überschattet wurde die Ausschusssitzung vom Streit zwischen Koalition und Opposition über die Einsetzung eines Regierungsermittlers für die Einsicht in geheime Akten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.