Karlsruhe (AFP) Zahnärzte müssen der Verwertungsgesellschaft Gema keine Gebühr für das Abspielen von Radiomusik in Wartezimmern zahlen. Musik im Wartezimmer ist keine "öffentliche Wiedergabe", entschied der Bundesgerichtshof (BGH) in einem am Donnerstag verkündeten Urteil. (Az. I ZR 14/14)

