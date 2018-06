Wiesbaden (AFP) In Deutschland haben in den ersten drei Monaten dieses Jahres knapp 835.000 Mütter und Väter Elterngeld bezogen. Dabei entfiel im ersten Quartal 2015 auf die Mütter ein Anteil von 88 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Nur zwölf Prozent der Bezüge gingen an Väter.

