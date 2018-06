Berlin (AFP) Bundesweit werden 62 ehemalige Militärflächen wieder der Natur zurückgegeben. Es handelt sich um insgesamt rund 31.000 Hektar Wald, Moore, Auen und Heidelandschaften, die dem Bund gehören, wie das Bundesumweltministerium und das Bundesamt für Naturschutz (BfN) am Donnerstag in Berlin mitteilten. Einen entprechenden Beschluss hatte der Haushaltsausschuss des Bundestages am Mittwoch gefasst.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.