Moskau (AFP) Das wirtschaftspolitische Kräftemessen zwischen Russland und dem Westen wegen der Ukraine-Krise geht in die nächste Runde. Die Verlängerung der Sanktionen durch die EU-Staaten werde eine Verlängerung des russischen Embargos für landwirtschaftliche Produkte aus der EU nach sich ziehen, kündigte der russische Wirtschaftsminister Alexej Uljukajew am Donnerstag an. Uljukajew sprach gegenüber der Nachrichtenagentur RIA Nowosti von einer "symmetrischen" Antwort.

