Berlin (AFP) Unmittelbar vor dem Treffen der Eurogruppe in Luxemburg haben die Finanzminister Deutschlands, Belgiens, Litauens und Sloweniens an das von der Pleite bedrohte Griechenland appelliert, die Reform-Vereinbarungen mit seinen internationalen Gläubigern einzuhalten. In der "Bild"-Zeitung (Donnerstagsausgabe) drangen sie darauf, dass Athen sich an die im Rahmen der Hilfsprogramme vereinbarten Verpflichtungen hält.

