Berlin (AFP) Der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels geht in diesem Jahr an den Schriftsteller Navid Kermani. Das gab der Vorsteher des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, Heinrich Riethmüller, am Donnerstag in Berlin bekannt. Kermani wird während der Frankfurter Buchmesse am 18. Oktober mit dem renommierten Preis ausgezeichnet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.