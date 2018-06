Genf (AFP) Weltweit sind nach Angaben der UNO derzeit so viele Menschen auf der Flucht vor Kriegen und Konflikten wie noch nie. Wie das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) am Donnerstag in Genf in seinem Jahresbericht erklärte, gab es Ende 2014 weltweit 59,5 Millionen Flüchtlinge. Das sei "die höchste Zahl, die jemals vom UNHCR verzeichnet wurde", hieß es in dem Bericht. Zum Vorjahreszeitpunkt waren es demnach 51,2 Millionen Menschen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.