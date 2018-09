Wiesbaden (AFP) 2014 wurden in Deutschland rund 14 Prozent mehr Wohnungen fertig gestellt als im Jahr zuvor. Insgesamt seien etwa 245.300 Wohnungen fertig gebaut worden, teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mit. Die Zahl der Fertigstellungen sei damit zum vierten Mal in Folge gestiegen.

