Brüssel (AFP) Wegen der Überschreitung der Grenzwerte bei der Feinstaubbelastung geht die EU-Kommission rechtlich gegen Belgien und Bulgarien vor. Trotz wiederholter Verwarnungen sei die Konzentration der sogenannten PM10, Partikel mit einem Durchmesser von weniger als zehn Mikrometer, in der belgischen Hauptstadt Brüssel sowie in den Städten Gent und Roeselare nicht unter die zulässige Schwelle gesunken, erklärte die EU-Kommission am Donnerstag. In Bulgarien seien mit Ausnahme von Varna alle sieben Großstädte des Landes betroffen, einschließlich der Hauptstadt Sofia.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.