Budapest (AFP) Mit Befremden hat die EU-Kommission auf den Plan für die Errichtung eines vier Meter hohen Zauns entlang der ungarischen Grenze zu Serbien reagiert. "Die Kommission fördert den Einsatz von Zäunen nicht", sagte Kommissionssprecherin Natasha Bertaud am Donnerstag in Brüssel. Erst "jüngst" seien in Europa Grenzbefestigungen niedergerissen worden, fügte Bertaud unter Hinweis auf den Fall des Eisernen Vorhangs 1989 hinzu. "Wir sollten sie nicht wieder errichten."

