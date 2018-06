München (dpa) - Hunderte Menschen haben in München in der Kirche St. Michael Abschied von "Winnetou" genommen. Schon eine Stunde vor Beginn der Trauerfeier für den Schauspieler Pierre Brice waren die Kirchenbänke besetzt, zahlreiche Schaulustige mussten stehen bleiben. Viele Trauergäste waren seinem Wunsch gefolgt und trugen Weiß statt Schwarz. Brice' Sarg war mit einer französischen Flagge und weißen Rosen geschmückt. "Meine ewigen Jagdgründe liegen in Deutschland", hatte Brice einmal - immer mit dem Indianer-Image spielend - gesagt.

