Ottawa (SID) - Spielführerin Nadine Angerer geht mit viel Respekt in das WM-Achtelfinale der deutschen Fußballerinnen am Samstag (22.00/ARD und Eurosport) gegen Schweden. "Das wird eine richtige Herausforderung und ein sehr knappes Duell. Ich erwarte ein 50:50-Spiel. Aber wir haben die Qualität, um gegen Schweden zu gewinnen", sagte die Torhüterin während der Pressekonferenz am Donnerstag.

Die Skandinavierinnen seien eine "sehr gute Mannschaft", betonte die 36-Jährige: "Sie haben hier noch nicht ihre ganze Qualität gezeigt, aber sie hatten auch eine schwere Gruppe. Davon lassen wir uns nicht blenden." Der WM-Dritte von 2011 hatte sich nach drei Unentschieden in der Vorrunde als einer der besten vier Gruppendritten in die K.o.-Runde gezittert.

Die Schwedinnen hätten zudem mit der deutschen Mannschaft "noch eine Rechnung offen", sagte Angerer. Bei der EM vor zwei Jahren hatte die DFB-Auswahl auf dem Weg zum achten Triumph den Gastgeber im Halbfinale (1:0) aus dem Heim-Turnier geworfen. "Sie kommen sicher mit viel Wut im Bauch ins Spiel", sagte die 142-malige Nationalspielerin.