Köln (SID) - Die deutschen Fußball-Frauen gehen als klarer Favorit in das WM-Achtelfinale am Samstag (22.00 Uhr/ARD und Eurosport) gegen Schweden und sind auch Kandidat Nummer eins auf den Titel. Für Sportwettenanbieter bwin ist die Mannschaft von Bundestrainerin Silvia Neid mit einer Quote von 2,75 erster Anwärter auf den WM-Triumph vor den USA (3,75). Frankreich folgt mit Quote 7,00 bereits deutlich zurück auf Platz drei, dahinter liegen Titelverteidiger Japan und Brasilien mit jeweils 11,00 auf Rang vier.

Im Klassiker gegen Schweden zahlt bwin bei einem deutschen Erfolg für einen Euro Einsatz lediglich 1,45 Euro zurück. Lohnenswerter wäre ein Einsatz auf einen Erfolg der Schwedinnen. Hierfür gäbe es das 6,5-fache zurück.