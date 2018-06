Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 19. Juni 2015:

25. Kalenderwoche

170. Tag des Jahres



Noch 195 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Zwillinge



Namenstag: Elisabeth, Hildegrim, Rasso, Romuald

HISTORISCHE DATEN

2014 - Spaniens bisheriger Kronprinz Felipe ist neuer König. Er wird im Parlament als König Felipe VI. vereidigt.



2013 - Bei einem Selbstmordanschlag auf ein UN-Gebäude in der somalischen Hauptstadt Mogadischu werden mindestens 18 Menschen getötet.



2005 - Die deutschen Fußballerinnen werden im englischen Blackburn zum sechsten Mal Europameister.



2000 - Die Staats- und Regierungschefs der EU beschließen auf ihrem Gipfel im portugiesischen Feira, dass Griechenland zum 1. Januar 2001 in die Eurozone aufgenommen wird.



1982 - Die Kunstausstellung documenta 7 wird in Kassel eröffnet.



1971 - Der SED-Parteitag bestimmt Erich Honecker zum ersten Sekretär und löst damit Walter Ulbricht ab.



1961 - Kuwait wird unabhängig von Großbritannien.



1936 - Der deutsche Boxer Max Schmeling gewinnt in New York einen WM-Ausscheidungskampf gegen den bisher ungeschlagenen Amerikaner Joe Louis durch k.o. in der 12. Runde.



1790 - Die verfassunggebende Nationalversammlung in Frankreich schafft den Erbadel ab.

AUCH DAS NOCH

2004 - dpa meldet: Eine versehentlich einbetonierte Katze hat im britischen Ort Cornwall in einem Hohlraum zwei Monate überlebt. Bauinspektoren hörten das Miauen, ließen den Betonboden einreißen und fanden dort eine zerzauste, stark abgemagerte schwarze Katze.

GEBURTSTAGE

1978 - Dirk Nowitzki (37), deutscher Basketballer in der amerikanischen Profi-Liga



1965 - Sadie Frost (50), britische Schauspielerin und Produzentin ("Und ewig schleichen die Erben")



1945 - Aung San Suu Kyi (70), myanmarische Oppositionspolitikerin, Friedensnobelpreis 1991



1930 - Gena Rowlands (85), amerikanische Schauspielerin ("Gloria")



1891 - John Heartfield, deutscher Grafiker, Fotomontagekünstler und Bühnenbildner, Mitbegründer des Malik-Verlages, gest. 1968

TODESTAGE

2007 - Klausjürgen Wussow, deutscher Schauspieler ("Schwarzwaldklinik"), geb. 1929



1986 - Coluche, französischer Komiker ("Brust oder Keule"), geb. 1944