Tabgha (AFP) Nach einem Brandanschlag auf einen christlichen Pilgerort am See Genezareth hat die israelische Polizei am Donnerstag in der Nähe des Tatorts 16 jugendliche Siedler festgenommen. Der nächtliche Anschlag auf einem von deutschen Benediktinern verwalteten Klostergelände galt der Brotvermehrungskirche, wo Jesus der christlichen Überlieferung gemäß fünftausend Anhänger mit fünf Brotlaiben und zwei Fischen speiste. "In einem Gebiet nahe der Kirche wurden 16 Jugendliche zum Verhör festgenommen, um ihre mögliche Verwicklung in den Vorfall vor Sonnenaufgang zu ermitteln", erklärte Polizeisprecherin Luba Samri.

