Genf (AFP) Bei einer Pressekonferenz jemenitischer Rebellen in Genf hat es am Donnerstag Handgreiflichkeiten widerstreitender Lager gegeben. Wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP beobachteten, begann die Auseinandersetzung im Schweizer Presseclub, als eine ältere Dame Delegationsleiter Hamsa al-Huthi mit einem Schuh bewarf - in der arabischen Welt eine schwere Beleidigung. Die Frau warf den Aufständischen von der Ansarullah-Gruppe vor, sie seien "Mörder", die im Süden des Landes "Krankheit und Tod" verbreiteten.

