London (dpa) - Die neue Version des Weltbestsellers "Fifty Shades of Grey" kommt heute auf den Markt. Die britische Autorin E.L. James erzählt in ihrem neuen Buch mit dem schlichten Titel "Grey" die Liebesgeschichte zwischen der devoten Studentin Anastasia und dem dominanten Millionär Christian Grey einfach nochmal - jetzt allerdings aus der männlichen Sicht der Titelfigur. Das Buch kommt zunächst auf Englisch heraus und soll am 21. August auch auf Deutsch erscheinen.

