Skopje (AFP) Angesichts des starken Zustroms von Flüchtlingen hat Mazedoniens Parlament das Asylgesetz geändert, um die Durchreise von Migranten Richtung EU zu erleichtern. Das am Donnerstag mit den Stimmen von 69 der 123 Abgeordneten verabschiedete Gesetz erlaubt Migranten erstmals, auf dem Weg durch das Balkanland Busse und Züge zu benutzen. Dies war ihnen bisher verboten, so dass sie zu Fuß oder per Rad zur Grenze nach Serbien zu gelangen versuchten. Serbien wiederum grenzt an die EU-Länder Kroatien, Ungarn und Rumänien.

