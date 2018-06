Wien (AFP) In Österreich werden die Ampeln vielfältiger: Nach dem Erfolg gleichgeschlechtlicher Pärchen auf Verkehrsampeln zum Eurovision Song Contest in Wien hat sich mit Salzburg nun schon die zweite Stadt für die Einführung der neuen Lichtsignale entschieden. Am Donnerstag wurden drei Ampeln in der Stadt eingeweiht, auf denen anstatt des üblichen einsamen Männchens nun entweder ein Mann und eine Frau, zwei Männer oder zwei Frauen Händchen halten. Auf oder zwischen den Figuren prangen kleine Herzen.

