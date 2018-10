Ankara (AFP) Nach der Parlamentswahl vom 7. Juni tritt das neue türkische Parlament am kommenden Dienstag zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Das teilte die Oberste Wahlbehörde (YSK) am Donnerstag in Ankara mit. Laut dem amtlichen Endergebnis kam die islamisch-konservative AKP von Präsident Recep Tayyip Erdogan auf 40,7 Prozent der Stimmen. Danach folgen die säkulare CHP mit 25,1 Prozent, die rechtsgerichtete MHP mit 16,5 Prozent und die Kurdenpartei HDP mit 13 Prozent.

