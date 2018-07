Berlin (AFP) Der Plan der Bundesregierung zur Einsetzung eines eigenen Ermittlers in der Spionageaffäre hat im NSA-Untersuchungsausschuss des Bundestags zu einem Zerwürfnis geführt. Unter dem Protest der Opposition stimmten die Vertreter der Koalitionsfraktionen CDU/CSU und SPD am Donnerstag dem Vorschlag des Kanzleramts zu, wonach eine "Vertrauensperson" anstelle der Ausschussmitglieder Einblick in die US-Spionageliste nehmen soll. Grüne und Linke kritisierten das Verfahren als verfassungswidrig und verweigerten eine Beteiligung daran.

