Brüssel (AFP) Die Staats- und Regierungschefs der Eurozone kommen am Montag zu einem Sondergipfel zur Griechenlandkrise zusammen. Er habe beschlossen, einen Gipfel einzuberufen, und die Griechenlandfrage "auf höchster politischer Ebene" zu besprechen, teilte EU-Ratspräsident Donald Tusk am Donnerstagabend über den Kurzmitteilungsdienst Twitter mit. Kurz zuvor war ein Treffen der Finanzminister der Eurozone in Luxemburg ohne Einigung zu Ende gegangen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.