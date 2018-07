Stuttgart (dpa) - Mehr als 13 200 Ferienarbeiter sollen dem Autobauer Daimler in den kommenden Monaten helfen, die Produktion am Laufen zu halten. Im Bereich der Autoproduktion werden rund 8 700 Studenten und Schüler eingesetzt sowie über 3770 Aushilfen in der Lastwagenproduktion. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Unternehmenskreisen in Stuttgart. Die meisten Aushilfen werden den Angaben zufolge in Stuttgart-Untertürkheim eingesetzt. Viele der lukrativen Stellen sind schon vergeben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.