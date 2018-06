Paris (AFP) Wissenschaftler haben einen 200 Lichtjahre von der Erde entfernten Exoplaneten vermessen. Ihr Ergebnis: Kepler-138b hat etwa die Größe des Mars und die 0,067-fache Masse der Erde, wie es in einer am Mittwoch im Fachmagazin "Nature" veröffentlichten Studie heißt. Es ist damit der kleinste jemals vermessene Exoplanet - so werden Planeten außerhalb unseres Sonnensystems bezeichnet. Kepler-138b habe vermutlich eine steinige Oberfläche wie der Mars, sei aber viel heißer, sagte Studien-Mitautor Daniel Jontof-Hutter von der Pennsylvania State University.

